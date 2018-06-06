Игорь Шуневич про массовые задержания на Зыбицкой: «Все было четко и грамотно»

Субботним вечером милиция провела массовые задержания на Зыбицкой. Задержали порядка тридцати человек за «нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте», но, по словам МВД, это был не «хапун», а совершенно законные действия. Мол, брали только тех, кто распивал алкоголь вне территории кафе. Ну или находился пьяным в общественном месте. По этому вопросу высказался и министр МВД Игорь Шуневич, пишет Еврорадио.

«В этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка. Редко, но приходят заявления от граждан. Мы провели некоторые мероприятия диагностики этого региона. Я считаю, что мы действуем в пределах своих полномочий достаточно корректно. Брутального задержания, как писали некоторые СМИ, не было. Все было четко и грамотно. В дальнейшем специальных отработок не будет. Будем так же реагировать на обращения граждан», – сказал чиновник.

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