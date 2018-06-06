В Беларуси сократили 10 процентов милиции





Было принято решение о ликвидации целых подразделений, в частности, полков патрульно-постовой службы.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил сегодня, что процесс реформирования системы правоохранительных органов завершен. Численность сотрудников всех органов сократилась на 10%, передает БЕЛТА .

По его словам, были упразднены полки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства.

Планируется, что итогом оптимизации должно стать освобождение органов внутренних дел от несвойственных им функций, выравнивание нагрузки между подразделениями и снижение затрат на их содержание.

О необходимости проведения оптимизации в МВД президент Беларуси заявлял еще в начале 2017 года. Однако он добавлял, что хотя «от оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно». О том, что центральный аппарат МВД планируется сократить на 10%, стало известно в мае прошлого года. Именно такое сокращение предлагал руководитель правоохранительного ведомства Игорь Шуневич на встрече с Александром Лукашенко. По его мнению, для такого сокращения в МВД есть все основания и поводы.