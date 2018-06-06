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КГБ задержал за взятки несколько высокопоставленных должностных лиц
Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик заявил на встрече с журналистами, что сотрудники ведомства установили многочисленные факты получения взяток, общая сумма которых превышает 100 тысяч долларов.
Известно, что среди обвиняемых – высокопоставленные должностные лица. Валерий Вакульчик пообещал обнародовать подробности в течение 10 дней.
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Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик заявил на встрече с журналистами, что сотрудники ведомства установили многочисленные...
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