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КГБ задержал за взятки несколько высокопоставленных должностных лиц

07.06.2018 12:18 — Разное | ОНТ  
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Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик заявил на встрече с журналистами, что сотрудники ведомства установили многочисленные факты получения взяток, общая сумма которых превышает 100 тысяч долларов.

Известно, что среди обвиняемых – высокопоставленные должностные лица. Валерий Вакульчик пообещал обнародовать подробности в течение 10 дней.

 
 
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​​Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик заявил на встрече с журналистами, что сотрудники ведомства установили многочисленные...
 
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