​Дональд Трамп помиловал осуждённую пожизненно 63-летнюю женщину

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок 63-летней Элис Мэри Джонсон, осуждённой пожизненно за участие в наркоторговле, сообщает Белый дом.



Женщина провела в тюрьме уже почти 22 года. Она была образцовой заключённой, много работала над своей реабилитацией в тюрьме, не смотря на пожизненный срок.

Белый дом не уточнил, когда именно Джонсон выйдет на свободу.

Тем не менее, американская администрация намерена продолжить жёсткий курс по борьбе с наркотиками, но верит в то, что люди, заплатившие долг обществу, должны иметь возможность получить второй шанс.



Напомним, что ранее судьбу осужденной Джонсон с Трампом обсудила фотомодель и телеведущая Ким Кардашьян .