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Дональд Трамп помиловал осуждённую пожизненно 63-летнюю женщину
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок 63-летней Элис Мэри Джонсон, осуждённой пожизненно за участие в наркоторговле, сообщает Белый дом.
Белый дом не уточнил, когда именно Джонсон выйдет на свободу.
Тем не менее, американская администрация намерена продолжить жёсткий курс по борьбе с наркотиками, но верит в то, что люди, заплатившие долг обществу, должны иметь возможность получить второй шанс.
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Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок 63-летней Элис Мэри Джонсон, осуждённой пожизненно за участие в наркоторговле, сообщает Белый дом.
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