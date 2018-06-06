Шуневич: милиции стало на 10% меньше

Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич. На этом реформа закончена.

«Процесс реформирования завершен. И результатом этого процесса явилось сокращение на 10% всех органов и подразделений Министерства внутренних дел», - сказал Шуневич.

По его словам, этого эффекта удалось добиться не просто сокращением количество милиции, а полным упразднением некоторых подразделений — например, полков патрульно-постовой службы.

А также уменьшением численности главного управления командующего во внутренних войсках. Как говорит Шуневич в основном тут убирали руководство.