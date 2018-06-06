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Шуневич: милиции стало на 10% меньше
Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич. На этом реформа закончена.
«Процесс реформирования завершен. И результатом этого процесса явилось сокращение на 10% всех органов и подразделений Министерства внутренних дел», - сказал Шуневич.
По его словам, этого эффекта удалось добиться не просто сокращением количество милиции, а полным упразднением некоторых подразделений — например, полков патрульно-постовой службы.
А также уменьшением численности главного управления командующего во внутренних войсках. Как говорит Шуневич в основном тут убирали руководство.
«Я говорю о полковничьих и подполковничьих должностях. То есть, мы фактически убрали достаточно большое количество руководящего состава, естественно, не потеряв качество», - пояснил чиновник. В качестве подтверждения он почему-то привел статистику «уголовной преступности, общественной безопасности»,
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Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич. На этом реформа закончена.
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