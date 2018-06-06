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В Витебске женщина опробовала охотничье ружье на приусадебном участке

07.06.2018 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске женщина опробовала охотничье ружье на приусадебном участке
АиФ

35-летняя женщина на своем участке выставила в качестве мишеней листы пенопласта и стреляла по ним из ружья.

В это время мужчина на соседнем участке занимался своими делами. Он не сразу понял, что за звуки доносятся до него, подошел ближе к забору и услышал выстрел. Решив не рисковать, он поднялся на второй этаж своего дома. Оттуда увидел соседку с ружьем в руках, пишет БЕЛТА.

Сосед высказал претензии женщине, но та ничего внятного не ответила. Тогда мужчина вызвал милицию. В результате стрельбы пострадало имущество соседа:  бассейн, деревянный забор.

На суде женщина заявила, что стреляла из пневматической винтовки, чтобы проверить ее работоспособность.

В Витебске женщина опробовала охотничье ружье на приусадебном участке Где можно стрелять из пневматического оружия?

К слову, у стрелявшей есть разрешение на хранение ружья и охотничий билет.

35-летней женщине присудили штраф с конфискацией огнестрельного охотничьего ружья и лишением специального права охоты сроком на один год.

 
 
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К слову, у стрелявшей есть разрешение на хранение ружья и охотничий билет.
 
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