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В Витебске женщина опробовала охотничье ружье на приусадебном участке
07.06.2018 12:19 — Разное | Аргументы и факты
35-летняя женщина на своем участке выставила в качестве мишеней листы пенопласта и стреляла по ним из ружья.
В это время мужчина на соседнем участке занимался своими делами. Он не сразу понял, что за звуки доносятся до него, подошел ближе к забору и услышал выстрел. Решив не рисковать, он поднялся на второй этаж своего дома. Оттуда увидел соседку с ружьем в руках, пишет
Сосед высказал претензии женщине, но та ничего внятного не ответила. Тогда мужчина вызвал милицию. В результате стрельбы пострадало имущество соседа: бассейн, деревянный забор.
На суде женщина заявила, что стреляла из пневматической винтовки, чтобы проверить ее работоспособность.
К слову, у стрелявшей есть разрешение на хранение ружья и охотничий билет.
35-летней женщине присудили штраф с конфискацией огнестрельного охотничьего ружья и лишением специального права охоты сроком на один год.
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К слову, у стрелявшей есть разрешение на хранение ружья и охотничий билет.
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