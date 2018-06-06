В Столбцах Ford сбил 9-летнего велосипедиста. К ответственности привлекут родителей мальчика

В Столбцах ребенок на велосипеде попал под колеса легковушки. Накажут родителей велосипедиста. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Происшествие случилось 6 июня, около 18.00, на улице Скорины. «9-летний велосипедист не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford Galaxy, которым управлял 63-летний местный житель, в результате произошло столкновение», — рассказали в ГАИ.

Ребенок получил травмы в виде ушибов и ссадин и был доставлен в медучреждение. Известно, что водитель был трезв, стаж его вождения — 44 года.

Милиционеры за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка в отношении родителей составили административный протокол по ч. 9.4 КоАП Беларуси.