Столинский РОЧС за безопасную заготовку грубых кормов



С целью недопущения возникновения пожаров и гибели людей от них на сельскохозяйственных объектах работники Столинского РОЧС проводят рейдовые мероприятия, в ходе которых контролируют соблюдение требований правил пожарной безопасности при заготовке грубых кормов предприятиями Столинского района.



Работники РОЧС обращают внимание на проведение ежедневного температурного контроля уже заложенных грубых кормов, а также показателей влажности при проведении закладки. Спасатели проверяют и наличие первичных средств пожаротушения в местах хранения грубых кормов, наличие талонов у работников предприятия, задействованных при заготовке и складировании грубых кормов, о прохождении обучения, по программе пожарно-технического минимума.

В ходе проведения рейдовых мероприятий с работниками предприятий проводятся профилактические беседы по недопущению курения вне специально отведённых мест, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, знанию алгоритма действий в случае обнаружения пожара.