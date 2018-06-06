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Столинский РОЧС за безопасную заготовку грубых кормов

07.06.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Столинский РОЧС за безопасную заготовку грубых кормов
С целью недопущения возникновения пожаров и гибели людей от них на сельскохозяйственных объектах работники Столинского РОЧС проводят рейдовые мероприятия, в ходе которых контролируют соблюдение требований правил пожарной безопасности при заготовке грубых кормов предприятиями Столинского района.Столинский РОЧС за безопасную заготовку грубых кормов Столинский РОЧС за безопасную заготовку грубых кормов

Работники РОЧС обращают внимание на проведение ежедневного температурного контроля уже заложенных грубых кормов, а также показателей влажности при проведении закладки. Спасатели проверяют и наличие первичных средств пожаротушения в местах хранения грубых кормов, наличие талонов у работников предприятия, задействованных при заготовке и складировании грубых кормов, о прохождении обучения, по программе пожарно-технического минимума.

В ходе проведения рейдовых мероприятий с работниками предприятий проводятся профилактические беседы по недопущению курения вне специально отведённых мест, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, знанию алгоритма действий в случае обнаружения пожара.

 
 
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С целью недопущения возникновения пожаров и гибели людей от них на сельскохозяйственных объектах работники Столинского РОЧС проводят рейдовые мероприятия, в
 
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