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Столинский РОЧС посетил летний лагерь на базе ГУО «Стружская средняя школа»

07.06.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Столинский РОЧС посетил летний лагерь на базе ГУО «Стружская средняя школа»

Столинский РОЧС посетил летний лагерь на базе ГУО «Стружская средняя школа»
Столинский РОЧС посетил летний лагерь на базе ГУО «Стружская средняя школа»
Столинский РОЧС посетил летний лагерь на базе ГУО «Стружская средняя школа» В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Столинского РОЧС посетили летний лагерь, расположенный на базе ГУО «Стружская средняя школа».

Работники МЧС рассказали ребятам о службе спасателей-пожарных, в игровой форме вспомнили основные причины пожаров и как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Не осталась без внимания тема обеспечения безопасности при нахождении в лесу и у водоёма, спасатели рассказали ребятам о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не случилось беды.

В завершении мероприятия каждый ребёнок смог примерять боевую одежду спасателей и сфотографироваться на фоне пожарного автомобиля.

 

 
 
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В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Столинского РОЧС посетили летний лагерь, расположенный на базе ГУО
 
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