Столинский РОЧС посетил летний лагерь на базе ГУО «Стружская средняя школа»









В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Столинского РОЧС посетили летний лагерь, расположенный на базе ГУО «Стружская средняя школа».

Работники МЧС рассказали ребятам о службе спасателей-пожарных, в игровой форме вспомнили основные причины пожаров и как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Не осталась без внимания тема обеспечения безопасности при нахождении в лесу и у водоёма, спасатели рассказали ребятам о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не случилось беды.

В завершении мероприятия каждый ребёнок смог примерять боевую одежду спасателей и сфотографироваться на фоне пожарного автомобиля.