Между ОАЭ и Ливаном: сборная Беларуси по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA

Национальная футбольная сборная, которая 6 июня сыграла в Бресте вничью с командой Венгрии (1:1), поднялась на одну ступеньку в свежей версии рейтинга FIFA. Теперь подопечные Игоря Криушенко – на 78-м месте.

Нашими соседями в этом месяце стали команды Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана. Что касается ближайших соседей, то наилучший показатель – у сборной Польши (8-я позиция). Украина находится на 35-м месте, а вот хозяйка грядущего чемпионата мира Россия – только 70-я.