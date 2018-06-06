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Посидел, подумал, начал гасить ущерб. Глава СК о том, как бизнесмены попадают в тюрьму и как выходят
07.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, сколько бизнесменов в Беларуси сидит за решеткой и как оттуда выйти.
— Не так и много там руководителей предприятий в СИЗО, возможно, предпринимателей за неуплату налогов — с этим согласен. Нужно иметь в виду, что мера пресечения — помещение в СИЗО, используется нами при тяжких и особо тяжких преступлениях. Я имею в виду в экономической сфере, когда мы говорим о коррупционных преступлениях — они у нас все тяжкие и особо тяжкие, — сказал Иван Носкевич, отвечая на вопрос о том, что в СИЗО находится много топ-руководителей.
По его словам, СК не никогда не ставит цели «посадить человека в СИЗО».
— Когда он сотрудничает со следствием, дает показания, компенсирует нанесенный ущерб или хотя бы принимает какие-то меры для компенсации, мы меру пресечения меняем, — сказал Иван Носкевич.
В пример глава СК привел бизнесмена Виталия Арбузова.
— Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения ущурба — и все. Такой подход может быть к каждому руководителю, который находится в СИЗО и намеревается сотрудничать со следствием.
Носкевич подтвердил, что за Арбузова поручились — один чиновник и один бизнесмен.
Как ранее сообщалось, председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов
В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.
Сумма неуплат составляла около 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.
В январе 2018 года по делу в отношении компании Fenox Global Group
Арбузов до задержания был
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Посидел, подумал, начал гасить ущерб. Глава СК о том, как бизнесмены попадают в тюрьму и как выходят
Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, сколько бизнесменов в Беларуси сидит за решеткой и как оттуда выйти. — Не так и много там руководителей...
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