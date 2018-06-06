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Посидел, подумал, начал гасить ущерб. Глава СК о том, как бизнесмены попадают в тюрьму и как выходят

07.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, сколько бизнесменов в Беларуси сидит за решеткой и как оттуда выйти.  


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56200.php

Посидел, подумал, начал гасить ущерб. Глава СК о том, как бизнесмены попадают в тюрьму и как выходят

— Не так и много там руководителей предприятий в СИЗО, возможно, предпринимателей за неуплату налогов — с этим согласен. Нужно иметь в виду, что мера пресечения — помещение в СИЗО, используется нами при тяжких и особо тяжких преступлениях. Я имею в виду в экономической сфере, когда мы говорим о коррупционных преступлениях — они у нас все тяжкие и особо тяжкие, — сказал Иван Носкевич, отвечая на вопрос о том, что в СИЗО находится много топ-руководителей.

По его словам, СК не никогда не ставит цели «посадить человека в СИЗО».

— Когда он сотрудничает со следствием, дает показания, компенсирует нанесенный ущерб или хотя бы принимает какие-то меры для компенсации, мы меру пресечения меняем, — сказал Иван Носкевич.

В пример глава СК привел бизнесмена Виталия Арбузова.

— Человек посидел, подумал, считает, что, может, он действительно что-то не так сделал в свое время, начал принимать меры, чтобы погасить ущерб. Мы разработали вместе с ним график погашения ущурба — и все. Такой подход может быть к каждому руководителю, который находится в СИЗО и намеревается сотрудничать со следствием.

Носкевич подтвердил, что за Арбузова поручились — один чиновник и один бизнесмен.

Как ранее сообщалось, председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов вышел на свободу под личное поручительство 11 мая 2018 года, проведя за решеткой более года. К этому времени его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия.

Задержанный больше года назад Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.

Сумма неуплат составляла около 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В январе 2018 года по делу в отношении компании Fenox Global Group задержаны еще двое, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с оказанием пособничества в уклонении от уплаты налогов. Под стражей остаются четверо сотрудников компании.

Арбузов до задержания был 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

 
 
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Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, сколько бизнесменов в Беларуси сидит за решеткой и как оттуда выйти. — Не так и много там руководителей...
 
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