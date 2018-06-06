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В Бресте отцепившийся у грузовика учебный прицеп протаранил маршрутное такси
07.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
По инфомрации очевидцев, пострадавших нет, и пассажиров внутри маршрутного такси тоже не было.
Бресте отцепившийся у грузовика учебный прицеп протаранил маршрутное такси " alt="В Бресте отцепившийся у грузовика учебный прицеп протаранил маршрутное такси ">
Инцидени имел место сегодня, 7 июня 2018 года утром в городе Бресте на ул. Катин Бор.
Движение некоторое время было полностью блокировано.
По предварительной версии очевидцев, из-за неисправности сцепного устройства у грузовика прицеп стал неконтролируемо двигаться и столкнулся с маршрутным такси.
Можно отметить, что на прицепе установлен знак "У" - учебный, возможно, грузовик и прицеп принадлежит той или иной брестской автошколе.
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По инфомрации очевидцев, пострадавших нет, и пассажиров внутри маршрутного такси тоже не было. Инцидени имел место сегодня, 7 июня 2018 года утром в городе Бресте на...
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