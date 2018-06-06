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В Брестской области купание ограничено в пяти зонах отдыха
07.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области в пяти зонах отдыха ограничено купание детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
С начала купального сезона санитарные службы региона регулярно проводят исследования проб воды.
По заключению экспертов, в пробах, взятых из открытых водоемов рекреационных зон на озерах Меднянское и Рогознянское (база отдыха) Брестского района, выявлены отклонения от установленных норм. Анализ показал превышение содержания индикаторного показателя кишечной палочки. На этих пляжах ограничено купание детей.
Кроме того, в Брестской области по-прежнему сохраняется ограничение купания несовершеннолетних на левом и правом берегу реки Мухавец пляжа "Центральный" в Бресте, в зоне отдыха санатория "Надзея" Жабинковского района. Также населению запрещено купаться в водоеме городского парка Жабинки.
Санитарные службы в местах массового отдыха людей еженедельно проводят отбор проб воды на соответствие гигиеническим нормам.
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В Брестской области в пяти зонах отдыха ограничено купание детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного...
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