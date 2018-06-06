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В Березовском районе в ДТП пострадал водитель, получивший права 2 месяца назад

07.06.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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07.06.2018 ул.Красноармейская – ул.Богдановича в г.Береза произошло ДТП, в результате которого ранен 1 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56194.php

В Березовском районе в ДТП пострадал водитель, получивший права 2 месяца назад


По предварительной информации: около 04:00 часов 18-летний житель Березовского района д. Первомайская, управляя автомобилем «БМВ-728», двигаясь по ул.Красноармейской в г.Береза в направлении д.Малеч на закругленном участке дороги влево, не имея достаточного опыта управления, не учел особенности дороги на данном участке, вследствие чего не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по походу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Березовская ЦРБ» в 07:20 часов, поставлен диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб левого легкого, ушиб левой почки, перелом 9-го ребра справа под вопросом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56194.php

В Березовском районе в ДТП пострадал водитель, получивший права 2 месяца назад

На место ДТП скорая не выбывала. Пострадавшего водителя доставил в приемный покой 32-летний односельчанин, который двигался из д.Первомайская в г.Березу на личном автомобиле и заметил автомобиль, попавший в ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Взята кровь на анализ, водитель трезв, ремнем безопасности был пристегнут. Водительское удостоверение категории «А1, А, В, АМ» выдано 14.04.2018 года ГАИ Брестского облисполкома. По базе данных "ГАИ Центр" к административной ответственности привлекался в 2017 году по ст. 18.12 ч.5, ст. 18.12 ч.4, по ст.18.19 ч.1 в 2015 году, по ст. 18.19 ч. 2. КоАП РБ в 2016 году.

На месте происшествия сведения о технических неисправностях автомобиля не выявлены.

Дорожные условия: темное время суток, видимость ограничена, участок дороги закругленный, проезжая часть дороги – асфальтированная, покрытие сухое. Дорожные знаки и разметка в наличии в соответствии с дислокацией.

Место происшествия не является местом концентрации ДТП.

На момент совершения ДТП ближайший наряд ДПС работал на автодороге М1/Е30, оформлял ДТП.

Предварительной причиной совершения ДТП явилось: водитель автомобиля неправильно выбрал скорость движения на закругленном участке дороги, съехал в кювет и опрокинулся.

 
 
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07.06.2018 ул.Красноармейская – ул.Богдановича в г.Береза произошло ДТП, в результате которого ранен 1 человек. По предварительной информации: около 04:00 часов...
 
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