|
Дело о нападении на банк в Могилеве передано в прокуратуру
Место происшествия
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о нападении на банк в Могилеве передано в прокуратуру, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Следствие закончено. Дело передано прокурору для направления в суд", - сказал Иван Носкевич.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о нападении на банк в Могилеве передано в прокуратуру, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)