​Августовский канал примет фестиваль шансона и бардовской песни

16 июня в окрестностях шлюза «Домбровка» пройдет «Августовский фест» – фестиваль шансона и бардовской песни, сообщает Гродненский районный культурно-информационный центр.

Одним из главных событий станет выступление известных белорусских исполнителей шансона. Любителей авторской музыки и игры на гитаре порадуют своими выступлениями барды. Начинающие исполнители на бардовском фестивале получат возможность проявить свои таланты и заявить о себе.

Программа фестиваля рассчитана на различные увлечения гостей. Любителям активного отдыха и командных игр предложат поучаствовать в весёлых развлечениях, например, турнире по водному теннису, мини-чемпионате «Камень-ножницы-бумага».

Также будет организована зона настольных игр. Победители соревнований получат в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу. Завершится праздник костром «Дружбы».