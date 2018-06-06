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​Августовский канал примет фестиваль шансона и бардовской песни

07.06.2018 12:44 — Разное | ОНТ  
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16 июня в окрестностях шлюза «Домбровка» пройдет «Августовский фест» – фестиваль шансона и бардовской песни, сообщает Гродненский районный культурно-информационный центр.

Одним из главных событий станет выступление известных белорусских исполнителей шансона. Любителей авторской музыки и игры на гитаре порадуют своими выступлениями барды. Начинающие исполнители на бардовском фестивале получат возможность проявить свои таланты и заявить о себе.

Программа фестиваля рассчитана на различные увлечения гостей. Любителям активного отдыха и командных игр предложат поучаствовать в весёлых развлечениях, например, турнире по водному теннису, мини-чемпионате «Камень-ножницы-бумага».

Также будет организована зона настольных игр. Победители соревнований получат в подарок прогулку на теплоходе по Августовскому каналу. Завершится праздник костром «Дружбы».

 
 
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16 июня в окрестностях шлюза «Домбровка» пройдет «Августовский фест» – фестиваль шансона и бардовской песни, сообщает Гродненский районный...
 
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