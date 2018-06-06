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В Горецком районе полным ходом идет заготовка грубых кормов
07.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
В настоящее время в Горецком районе полным ходом идет заготовка грубых кормов. С каждым днем сельскохозяйственные предприятия наращивают темпы уборки сена и закладки сенажа. Слаженно работают и в КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника». Каждую погожую минуту используют механизаторы, чтобы быстро и качественно заготовить максимальный объем кормов. Это, несомненно, позволит в будущем обеспечить хорошее проведение зимне-стойлового содержания сельскохозяйственных животных.
В понедельник, 4 июня, корреспонденты редакции посетили МТФ «Тимоховка», где ведется закладка сенажной траншеи. Там нас встретил ведущий специалист по кормопроизводству Юрий Буйденков. Он в это время, как ответственное лицо, наблюдал за процессом трамбовки механизатора Александра Колотова (на верхнем снимке).
– Вопрос заготовки и состояния кормовой базы как залога успешного развития животноводства находится на особом контроле руководства, – говорит Юрий Сергеевич. – Сегодня за всеми производственными этапами ведется мониторинг, закреплено ответственное лицо. В его задачи входит контроль за ходом работ и качеством их выполнения, а к этому все механизаторы подходят очень серьезно.
Помимо наблюдения за основными действиями, каждые три часа берутся пробы на влажность. Сейчас измерения сенажной массы составляют 64%. Это хороший показатель.
Подробнее в газете «Горецкий вестник».
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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В настоящее время в Горецком районе полным ходом идет заготовка грубых кормов. С каждым днем сельскохозяйственные предприятия наращивают темпы уборки сена и...
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