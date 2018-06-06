В настоящее время в Горецком районе полным ходом идет заготовка грубых кормов. С каждым днем сельскохозяйственные предприятия наращивают темпы уборки сена и закладки сенажа. Слаженно работают и в КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника». Каждую погожую минуту используют механизаторы, чтобы быстро и качественно заготовить максимальный объем кормов. Это, несомненно, позволит в будущем обеспечить хорошее проведение зимне-стойлового содержания сельскохозяйственных животных.





В понедельник, 4 июня, корреспонденты редакции посетили МТФ «Тимоховка», где ведется закладка сенажной траншеи. Там нас встретил ведущий специалист по кормопроизводству Юрий Буйденков. Он в это время, как ответственное лицо, наблюдал за процессом трамбовки механизатора Александра Колотова (на верхнем снимке).

– Вопрос заготовки и состояния кормовой базы как залога успешного развития животноводства находится на особом контроле руководства, – говорит Юрий Сергеевич. – Сегодня за всеми производственными этапами ведется мониторинг, закреплено ответственное лицо. В его задачи входит контроль за ходом работ и качеством их выполнения, а к этому все механизаторы подходят очень серьезно.

Помимо наблюдения за основными действиями, каждые три часа берутся пробы на влажность. Сейчас измерения сенажной массы составляют 64%. Это хороший показатель.



Как рассказал ведущий специалист по кормопроизводству, в 2017 году хозяйство заготовило 13 тыс. 131 т сенажа. В нынешнем – запланировано на порядок выше. Однако сельхозпредприятие столкнулось с определенными сложностями, которые не зависели от человеческого фактора. Из-за нестабильной погоды плохо перезимовали клевера на некоторых участках, например, на поле возле д. Дужки. Поэтому сегодня ожидать урожайности трав выше, чем в прошлом году, не приходится. Однако хозяйство сделало все необходимое, чтобы достигнуть запланированных результатов. Например, по рекомендациям главного агронома Александра Мудракова весной перезалужили 900 га многокомпонентными растениями (клевером, тимофеевкой, люцерной и т. п.), к тому же в кормозаготовке будут использованы еще около 300 га однолетних трав.

Подробнее в газете «Горецкий вестник».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.