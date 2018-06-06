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"Объект №15": как выглядит изнутри рассекреченный советский бункер

07.06.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
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Поземный бункер «Объект № 15», способный выдержать прямое попадание авиабомбы весом в полтонны, могут открыть для посещения туристами, сообщает Телерадиокомпания «Губерния».


Изображение: Телерадиокомпания ГУБЕРНИЯ / youtube.com

Подземное строение — это бывший радиоцентр имени Александра Попова. Он расположен в поселке Новосемейкино в Самарской области России. Радиоцентр был одним из самых мощных в СССР, его сигнал накрывал всю Европу, Северную Африку, а ночью его слышали и в Америке.

Первоначально «Объект № 15» хотели разместить под Курском, но этим планам помешала Великая отечественная война. В итоге строительство началось в 1941 году под Куйбышевом. Энергию для бункера должна была подавать Безымянская ТЭЦ. Постройку возвели в рекордные сроки силами заключенных: к лету 1942 года здесь появились подземное техническое здание-бункер на глубине 22 метра, 8 антенн, самые высокие из которых достигали 205 метров в высоту.

Стройке помешала трагедия: 18 ноября 1942 года тяжелый транспортный самолет, выполняя посадку в условиях тумана, врезался в одну из башен на высоте 70 метров. Поэтому на полную мощность центр заработал только после войны.

Сам бункер — двухэтажный, нижняя подошва находится на глубине 22 метра. Здание построено из монолитного железобетона, толщина стен здесь — не менее метра. Сверху находится полутораметровый слой песка, на который уложена плита из того же материала, что и стены, но в два раза толще. Через все эти слои на поверхность выходят железобетонные вентиляционные шахты.

Изначально в документах сооружение именовалось как «Объект № 15», но затем Куйбышевской радиовещательной станции присвоили имя Александра Попова. Последний эфир из бункера вышел 9 мая 2005 года. Затем оборудования и часть сооружения объекта были демонтированы, а гриф секретности снят. Сейчас помещение хотят привести в порядок и превратить в музей.

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Здание построено из монолитного железобетона, толщина стен здесь - не менее метра.
 
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