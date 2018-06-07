Как подобрать цвет галстука

Вряд ли существуют точные рекомендации по подбору цвета галстука . Решающими факторами являются и особенности внешности его обладателя, и цвет рубашки и костюма, и время года, и значимость события, к которому надевается галстук. Но все же существуют общие правила подбора этого важного предмета мужского туалета. Следуя им, вы, может, и не прослывете завзятым модником, но и стыдно за свой вид вам точно не будет.

Инструкция 1 Если вам хочется одеваться более смело, воспользуйтесь при подборе цветовым кругом. Очень запоминающимся и необычным выглядит выбор двух противоположных цветов. Эти цвета называются дополнительными. Например, голубой и рыжий. Это сочетание вполне возможно в деловой одежде, но один из цветов должен быть основным, а второй лишь дополнением. Светло-голубая рубашка хорошо будет сочетаться с галстуком с темно-рыжими точками или полосками. 2 Цвета, расположенные на хроматическом круге подряд друг за другом, называются гармоническими. Как правило, они выступают тройками. Эти цвета хорошо воспринимаются глазом, не раздражают и выглядят очень уместно в одежде . Вам легко будет подобрать цвета костюма – рубашки – галстука, ориентируясь на эти сочетания. 3 Если вы не уверены в своем вкусе, подбирайте галстук, повторяющий своим цветом оттенки остальной одежды. Подбирайте галстук одного оттенка с рубашкой , но на тон темнее. При этом костюм должен быть немного темнее галстука. Выбор предметов одежды одинаковых оттенков всегда будет уместным, например, оттенки песочного. Главное — соблюдайте соотношение светлого и темного. Такое сочетание называется монохроматическим. 4 Если рубашка темнее костюма, галстук должен быть светлее ее, но темнее костюма. Например, белый костюм, темная рубашка и жемчужно-серый галстук. 5 К рубашке блеклых цветов подберите более яркий галстук. Два неярких рисунка рядом произведут эффект постиранности или даже заношенности. Яркий узор и на галстуке и на рубашке будут выглядеть рядом вызывающе. 6 Мелкий геометрический узор на галстуке хорошо сочетается с костюмом из твида, с узором «елочка» или в мелкую клетку . Рубашка при этом должна быть однотонной. 7 К гладкой сорочке лучше выбирать галстук с узором и наоборот. Если вы выбрали к полосатой рубашке полосатый галстук, полосы не должны идти перпендикулярно друг другу. Хорошо, если расцветка галстука совпадает с цветом полосок на рубашке. 8 Темные галстуки больше уместны для повседневной носки в холодное время года. Летом можно позволить себе светлый неяркий галстук, совпадающий по тону со светлым костюмом и светлой рубашкой

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