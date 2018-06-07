Лето. Составляем гардероб
С приходом лета хочется отбросить прочь все заботы и наслаждаться фееричным настроением. К тому же, теплая погода предоставляет отличную возможность произвести на окружающих впечатление, продемонстрировав свой вкус и стиль. Можно начать экспериментировать с тканями и фасонами и попробовать примерить пару-тройку новых образов. Какими же принципами следует руководствоваться при выборе летней одежды?
2. Скажите ДА ярким цветам и фактурным материалам. Лето – это буйство красок, дерзкие желания и целый океан возможностей. Пользуйтесь всем, что предлагает нам мода и не бойтесь удивлять окружающих своим видом. Давно хотели приобрести нечто экстравагантное и неординарное? Что ж, лето — лучшее время для подобного рода покупок. Сексуальные платья с животными принтами, романтичные сарафаны в пол, ультрамодные джинсы
3. Следите за модными тенденциями. Даже если вы не увлекаетесь просмотром коллекций, советуем пару раз просмотреть последние новинки, которые предлагают нам дизайнеры. Возможно, вы обнаружите для себя вещи, о существовании которых даже не подозревали. Знаете ли вы, что Calvin Klein создал замечательную коллекцию летних джинсов с металлическим блеском? А как вы относитесь к футболкам от Columbia, выполненных из специальной охлаждающей ткани? А вы слышали о туфлях со съемными каблуками от бренда Day2Night? Как видите, новости моды бывают интересными, но полезными. К тому же, следуя последним тенденциям
Вооружившись данными советами и собственной фантазией, вы непременно создадите неповторимый летней гардероб!