Лето. Составляем гардероб

С приходом лета хочется отбросить прочь все заботы и наслаждаться фееричным настроением. К тому же, теплая погода предоставляет отличную возможность произвести на окружающих впечатление, продемонстрировав свой вкус и стиль. Можно начать экспериментировать с тканями и фасонами и попробовать примерить пару-тройку новых образов. Какими же принципами следует руководствоваться при выборе летней одежды?

1. Выбираем натуральные легкие ткани. Летом человеческий организм переживает большой стресс из-за жары, а синтетика препятствует нормальному поступлению воздуха к коже и даже вызывает аллергию. Остановитесь на натуральных тканях: хлопке, льне, шелке. Единственное исключение представляет вискоза, так как вискозное полотно обладает теми же свойствами, что и натуральный хлопок. Маленький секрет – выбирая, обращайте внимание не на название материала, а на состав, так как лишь он определяет натуральность ткани.

2. Скажите ДА ярким цветам и фактурным материалам. Лето – это буйство красок, дерзкие желания и целый океан возможностей. Пользуйтесь всем, что предлагает нам мода и не бойтесь удивлять окружающих своим видом. Давно хотели приобрести нечто экстравагантное и неординарное? Что ж, лето — лучшее время для подобного рода покупок. Сексуальные платья с животными принтами, романтичные сарафаны в пол, ультрамодные джинсы с потертостями и топы со смешными рисунками. Когда, как не летом можно все это примерить?

3. Следите за модными тенденциями. Даже если вы не увлекаетесь просмотром коллекций, советуем пару раз просмотреть последние новинки, которые предлагают нам дизайнеры. Возможно, вы обнаружите для себя вещи, о существовании которых даже не подозревали. Знаете ли вы, что Calvin Klein создал замечательную коллекцию летних джинсов с металлическим блеском? А как вы относитесь к футболкам от Columbia, выполненных из специальной охлаждающей ткани? А вы слышали о туфлях со съемными каблуками от бренда Day2Night? Как видите, новости моды бывают интересными, но полезными. К тому же, следуя последним тенденциям летом можно легко выделиться из толпы и привлечь к себе всеобщее внимание.

Вооружившись данными советами и собственной фантазией, вы непременно создадите неповторимый летней гардероб!