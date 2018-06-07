Как защитить кузов автомобиля от коррозии

Кузов – основная часть, «скелет» автомобиля. Важно защищать кузов автомобиля от повреждений и коррозии. С первым всё предельно понятно, а вот второе вызывает многолетние споры.

Причины и места появления коррозии

Процесс коррозии сам по себе достаточно прост. Это окисление металла под воздействием воздуха и воды. Соответственно, наиболее подвержены коррозии те части автомобиля, которые одновременно контактируют с этими двумя веществами.

Короткий список наиболее подверженных коррозии частей кузова.

Днище автомобиля:

подкрылки;

части днища, которые находятся сразу за колёсами;

лонжероны.

Внутренние скрытые полости автомобиля:

внутренняя часть порога;

стойки;

внутренняя нижняя часть двери;

колесные арки.

Некоторые другие части авто:

металл, который находится за уплотнителем дверей, багажника, капота;

водостоки;

нижняя часть двери;

скрытые полости днища багажника, салона;

передняя часть капота.

Ржавчина также может появляться в месте повреждения лакокрасочного покрытия (сколы).

Методы предохранения от появления ржавчины на автомобиле

Каждая часть автомобиля имеет свою собственную антикоррозийную обработку.

Основная часть автомобиля окрашена в краску определённого цвета, которая должна предохранять основную часть металлических изделий от коррозии. Для правильного функционирования этого антикоррозийного покрытия необходимо максимально предохранять его от повреждений. Но если краска всё-таки была повреждена, необходимо специальным восстанавливающим карандашом закрасить скол. Если повреждение серьёзное (ДТП), то необходима полная перекраска детали.

Есть места, где краска просто не поможет сохранить целостность кузова, или те, которые просто не могут быть покрашены. Такие места обрабатывают дополнительно.

Днище автомобиля обрабатывают веществом именуемой мастикой. Она состоит из смеси смолы и битума. Иногда в неё добавляются ингибиторы коррозии и красители, а также некоторые другие вещества по усмотрению производителя. Наносить такой слой можно кисточкой или шпателем, но чаще всего применятся способ нанесения слоя с помощью пульверизатора. Также можно купить такой раствор и в баллончиках.

Внутренние части автомобиля неокрашенные и требуют дополнительной антикоррозийной обработки. Для обработки таких полостей используется жидкий антикор, который в народе именуют «Мовиль». В определённых местах(они указываются производителем авто) просверливаются дырки, и с помощью специального пульверизатора с гибкой трубкой и распылителем на конце наносится на внутренние полости авто. Для удобства можно использовать мини камеру. После процедуры дырки затыкаются специальными резиновыми колпачками, которые продаются в автомагазинах.

Что делать, если коррозия уже началась

Если коррозия уже началась в некоторых местах, то оптимальным решением будет удалить её и нанести новый антикоррозийный слой. Для этого отвёрткой, плоской отвёрткой или иным острым инструментом удалите антикоррозийное покрытие на месте ржавчины и рядом возле неё. Далее наждачной бумагой необходимо счистить ржавчину до чистого металла. Для ускорения можно использовать угловую шлифовальную машину или электродрель с соответствующей насадкой. После этого нанесите на эту поверхность преобразователь ржавчины и подождите часа 2-3. После этого смойте его водой, обезжирьте поверхность и нанесите новый слой антикоррозийного покрытия (краску или мастику).