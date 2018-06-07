Обманите тело: как наконец выспаться, выздороветь и успокоиться

У нашего тела огромное количество секретов и возможностей, о которых мы даже не догадываемся. Существуют маленькие хитрости, которые помогут нам быстро справиться с чувством голода, победить болезнь, взбодриться или просто успокоиться. Конечно, не стоит злоупотреблять этими способами. Но иногда они действительно упрощают нашу жизнь.

Обмануть аппетит

Порой нам сложно бороться с желанием съесть огромную тарелку пельменей. А фигура намекает на то, что лучше бы ограничиться маленькой порцией. Но не стоит переживать: есть дейсвтвенный способ переубедить свой организм.

Хорошим вариантом в таком будет медленное пережевывание пищи. Мозгу необходимо как минимум 20 минут, чтобы перестать посылать желудку сигналы голода. Кроме того, запивайте пищу водой или любой другой жидкостью. Это на время займет ваш пищеварительный тракт, и мозг решит, что он насытился.

Как обмануть сон

У большинства из нас в жизни бывали моменты, когда было просто необходимо не спать всю ночь, а то и дольше. Есть несколько вариантов продлить свой день.

Первый способ весьма банален: поспите. 15-20 минут иногда бывает достаточно для того, чтобы восстановить запас сил. Организм еще не успеет войти в фазу медленного сна, поэтому пробуждение будет достаточно легким.

Второй способ — физическая нагрузка. Побегайте, попрыгайте, поприседайте — организм сразу взбодрится. Главное, чтобы зарядка была действительно легкой: утомлять тело нам ни к чему.

Как обмануть болезнь

Обмануть собственный организм во время болезни, конечно, гораздо сложнее, чем чужой, однако это все равно возможно благодаря так называемому эффекту плацебо. Например, принятие таблетки-пустышки может снизить, а то и вовсе убрать головную боль, уменьшить симптомы во время простуды.

Самое главное: не прибегать к использованию плацебо, если вы серьезно больны. Это чревато негативными последствиями.

Как обмануть сердце

Во время стресса и волнений у нас часто учащается сердцебиение. Чтобы успокоить сердце, иной раз достаточно просто… подуть. Можно на палец. Или на другого человека. Дело в том, что дыхательные фазы связаны с частотой пульса. На выдохе сердечный ритм всегда уменьшается.

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