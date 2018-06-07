7 признаков старения, которые вы можете не заметить

С возрастом наше тело меняется. Некоторые изменения видны невооруженным глазом, тогда как другие могут стать для вас полнейшей неожиданностью.

К тому времени, когда вы их заметите, бывает уже слишком поздно. В то же время, обратив на них внимание, вы можете отложить старость.

Зная эти признаки, вам будет намного легче следить за здоровьем, и вы сможете своевременно среагировать на возрастные изменения.

1. Ваши ногти становятся ломкими

Ногти – являются хорошим показателем здоровья вашего организма. Истончение или утолщение ногтей может многое рассказать о состоянии вашего тела.

В здоровом теле крепкие и здоровее ногти являются результатом нормального уровня гормонов. Но со временем ситуация меняется.

С возрастом гормонов вырабатывается меньше, из-за чего ваши ногти могут быть либо очень тонкими, либо толще обычного. В любом случае они могут стать более хрупкими и больше слоиться.

Так как эти изменения происходят постепенно, мы часто упускаем это признак.

2. Меняется цвет волос

Мы все знаем, что с возрастом волосы начинают седеть, и этому есть научное объяснение. Хотя несколько седых волосков может появиться и в юном возрасте, чем старше мы становимся, тем заметнее проступает седина.

Со временем волосы перестают получать меланин – пигмент, окрашивающий волосы. Уровень меланина существенно падает, а затем его выработка и вовсе прекращается, и стержень волос выглядит седым или белым.

3. Ухудшается осанка

На осанку человека влияет сила и крепость мышц и суставов, а также наши привычки.

В юности все эти факторы играют в нашу пользу, и наша осанка сохраняется более или менее постоянной. Но с годами произошедшие изменения могут стать более заметными. Наша спина уже не такая сильная, а позвоночник не может также хорошо поддерживать вес тела.





Из-за того, что сила в мышках и суставах уменьшается, мы начинаем сутулиться и наклоняться немного вперед и уже не держим осанку прямо, как раньше.

4. Меняется режим сна

Замечали ли вы, что, когда мы молоды, то независимо от того, где и как долго мы спали, мы практически всегда просыпаемся отдохнувшими и бодрыми. В юности вы можете гулять и выпивать всю ночь, и все равно проснуться на работу свежим, как огурчик.

Но с возрастом вы уже не можете так быстро прийти в себя. Со временем изменяется цикл сна, и мы начинаем раньше чувствовать сонливость, и раньше пробуждаться.

Вы все чаще можете просыпаться несколько раз за ночь, а ваш сон становится не таким глубоким. Не стоит беспокоиться, все это естественные изменения в вашем организме.

5. Усиливается аллергия

В молодости наша иммунная система работает намного лучше и эффективнее.

Хотя у вас может быть аллергия на какой-то продукт, наш организм, как правило, нормально переносит большое количество стимулов. Иммунная система, которая стоит на страже нашего организма, защищает нас от самых различных аллергий.

Но со временем начинают появляться сбои в этой системе. Редакция Infoniac.ru рекомендует обратить внимание на эти признаки.

Аллергии становятся более выраженные и разнообразные, могут появиться новые виды аллергии, а реакция организма усиливается.

6. Потеря вкуса

На наших вкусовых рецепторах расположены клетки, которые восстанавливаются с равными интервалами, защищая наше чувство вкуса.





Они отвечают за наши вкусовые ощущения, и требуется большое количество времени, прежде чем они полностью исчезнут.

Однако с возрастом вкусовые рецепторы регенерируются намного медленнее, могут притупиться и потерять чувствительность. Угасание органов чувств приводит к тому, что некогда любимое блюдо может показаться нам безвкусным.

7. Стопы становятся тоньше.

Наши стопы, по сути, всю жизнь несут вес нашего тела.

Благодаря более жесткой ткани наших стоп мы можем двигаться и держать тело в нужном положении. Стопы смягчают нашу походку и помогают перемещаться по собственному усмотрению.

Когда мы становимся старше, ткань стопы становится тоньше, а смягчающая поверхность уменьшается. По этой причине с возрастом мы часто испытываем боль в стопах при долгом хождении.

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