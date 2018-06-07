7 полезных и вкусных летних продуктов

Лето богато на сезонные овощи, фрукты и ягоды. На рыночных прилавках и дачных грядках такое изобилие вкуснейших продуктов, что просто разбегаются глаза. Расскажем о самых полезных и вкусных.

Грейпфрут

Многие цитрусовые обычно попадают на наши столы зимой. Однако грейпфрут особенный, его сезон — лето. Его можно есть просто так, готовить с ним салаты, печь пироги, выжимать соки и даже готовить соусы. Но помните, что у грейпфрута толстая шкурка. Поэтому покупайте с запасом.

Абрикосы

Благодаря аномальной жаре в большинстве регионов, в этом году абрикосы зацвели достаточно рано. Поэтому они уже стали достаточно часто появляться в магазинах. У абрикосов есть один большой плюс: они доступны все лето, благодаря тому, что разные сорта зацветают и созревают в разное время. Кстати, в конце лета, когда вы наконец наедитесь этими плодами, можно сварить варенье из абрикосовых косточек или сделать имбирно-абрикосовый джем.

Шелковица

Помимо бесподобного вкуса эта ягода еще обладает красящими способностями. Так что будьте аккуратны: отстирать или отмыть ее сок практически невозможно. Шелковицу можно есть просто так, добавлять в каши или использовать в качестве начинки для пирогов.

Кукуруза

Что может быть вкуснее молодого отварного початка, посыпанного солью? Если же этот вариант вам поднадоел, можно сделать попкорн или сварить кукурузный суп. Простора для фантазии достаточно.

Чеснок

Свежий чеснок невероятно вкусен сам по себе. Но если он вам не особо по нраву, попробуйте чесночные стрелки. Их можно купить на рынке или сорвать у бабушки в огороде. Стрелки жарят и подают как самостоятельное блюдо или гарнир.

Горошек

Прийти в огород, сорвать с куста стручок горшка и наслаждаться. Если же участка у вас нет, то вполне можно поискать у бабушек на рынке стручки в стаканчиках. Со свежим горошком можно делать все то же самое, что и с консервированным. Но вкуснее всего, конечно, есть его просто так.

Кабачки

Сезон кабачков уже входит в свои права. Из них можно делать невероятные оладьи с ореховым соусом, запекать, создавать необычные рагу и многое другое. Ну и, конечно, куда без традиционного летнего рецепта — кабачков на гриле.

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