О 10 самых маленьких породах собак

Считается, что люди делятся на кошатников и собачников. Но есть на свете такие породы собак, которые призваны сломать общепринятые стереотипы. Порой бывает сложно, глядя на миниатюрных представителей гавкающей части домашних питомцев, забыть о своих предпочтениях и не влюбиться в очаровательных милашек. Приведем примеры 10 самых маленьких в мире собачек.

Самой крошечной породой среди собак признана Чихуахуа. Их рост едва дотягивает до 20 сантиметров. Но быть незаметными – не удел этих собачек. Голос и характер малюток Чихуахуа не детский. Необычное название они получили в соответствии с местом, где их впервые обнаружили – одноименном штате в Мексике. Произошло это в 1850 году.





Следующие по размеру милые создания – Померанский шпиц. На выбор любителям этих животных имеются три вида мордочек: «лисья», «медвежья», «кукольная». Размер померанских шпицев лишь немного превышает 20 см. Эти собачки очаровывают мягкой шерсткой, славной мордашкой и отличной сообразительностью.





Третьими по списку могут расположиться Брюссельские грифоны. Эту породу вывели, судя по названию, в Бельгии. Их рост колеблется от 23 до 28 сантиметров. По характеру они очень игривы, и легко поддаются дрессировке.





Йоркширских терьеров вывели в Англии. На протяжении нескольких веков скрещивались три породы, давшие в результате небольшую собачку, которая легко может затеряться в коллекции дамских туфелек. Искать, правда, малышку долго не придется: она очень отзывчивая и легко идет на контакт.





Среди любителей пинчеров в 17 веке появились желающие вывести их карликовую породу. Затея удалась. Вновь созданных собачек окрестили как Аффен-пинчерами. Их рост может быть в пределах 25-30 см. Малые размеры не должны вводить в заблуждение любителей активного тдыха: карликовые пинчеры очень выносливые собаки, их считают одними из самых сообразительных.





Малыш Папильон отличается формой ушей. Они у него похожи на крылья бабочки. Еще из особенностей папильонов называют чистоплотность и дружелюбие.





Из фокстерьеров с гладкой шерстью путем селекции получили в 1936 году Той-фокстерьеров. Они, как и их более крупные собратья, очень энергичны и легко поддаются «воспитанию».





Из фокстерьеров с гладкой шерстью путем селекции получили в 1936 году Той-фокстерьеров. Они, как и их более крупные собратья, очень энергичны и легко поддаются «воспитанию».





Родина Ши-тцу – Китай. Раньше обществом собачек этой породы могли наслаждаться только китайские императоры. Ее редкость повлияла на стоимость ши-тцу – является одной из самых дорогих пород собак . Основная черта характера собачек – их привязанность к хозяевам, что и принесло им славу прекрасных компаньонов.





Если вы стараетесь подойти к человеку, на руках которого восседает мальтийская болонка, – ее лай не даст вести спокойную беседу. Такую реакцию вызывает у болонки незнакомец. Хотя с домашними она очень нежна и игрива. Главная особенность мальтийской болонки, или как ее еще принято называть, Мальтезе – исключительно белоснежный цвет шерсти. Содержать ее в таком виде постоянно, несложно. Ведь самое важное во взаимоотношениях собак и людей – взаимная любовь и понимание.

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