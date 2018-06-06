Президент Беларуси потребовал навести порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира

Сегодня Глава государства назначил нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Структуру возглавил Юрий Тертель. Ранее он занимал должность начальника Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа. Главной задачей нового руководителя Александр Лукашенко назвал охрану природного богатства страны. Для эффективной работы Юрий Тертель должен в первую очередь навести порядок в инспекции. Её предыдущее руководство лишилось должностей из-за злоупотреблений служебными полномочиями.