|
УЕФА обновил визуальную «обёртку» Лиги чемпионов
Бренд самого популярного клубного турнира Старого Света слегка видоизменился. Теперь к традиционному тёмно-синему цвету визуального оформления добавились пурпурный и сине-зелёный.
В УЕФА отмечают, что усовершенствованный дизайн лучше сочетается с цифровыми, мобильными и социальными медиаплатформами, а новые элементы облегчают масштабирование и интеграцию бренда на малых экранах и устройствах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд самого популярного клубного турнира Старого Света слегка видоизменился. Теперь к традиционному тёмно-синему цвету визуального оформления турнира...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)