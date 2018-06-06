УЕФА обновил визуальную «обёртку» Лиги чемпионов

Бренд самого популярного клубного турнира Старого Света слегка видоизменился. Теперь к традиционному тёмно-синему цвету визуального оформления добавились пурпурный и сине-зелёный.

В УЕФА отмечают, что усовершенствованный дизайн лучше сочетается с цифровыми, мобильными и социальными медиаплатформами, а новые элементы облегчают масштабирование и интеграцию бренда на малых экранах и устройствах.