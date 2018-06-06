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В Дзержинске горел цех по производству лакокрасочных изделий

07.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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6 июня в 11.02 в службу спасения поступило сообщение о загорании цеха по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске. На «101» позвонил директор.

Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что происходит горение внутри цеха, пламя выбивается на крышу. До прибытия спасателей пытался справиться с загоранием с помощью огнетушителя работник предприятия.

По предварительной версии произошло загорание лакокрасочных отложений на вертикальной бисерной мельнице внутри цеха. Пострадавших нет.

В результате пожара повреждены две вертикальные бисерные мельницы, крыша цеха, закопчены стены цеха.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з электропроводки).


 
 
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6 июня в 11.02 в службу спасения поступило сообщение о загорании цеха по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске. На «101» позвонил директор....
 
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