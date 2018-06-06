Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение покинуть «Королевский клуб», сообщает Record.



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По информации издания, это окончательное решение футболиста. Оно связано с тем, что Роналду недоволен действиями руководства «сливочных», в частности президента «Реала» Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса, который на днях сообщил агенту португальца Жорже Мендешу, что клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы игрока. Роналду считает, что Перес обманул его, поскольку между ним и «Реалом» была договорённость о продлении соглашения на улучшенных условиях.

Ранее пресса сообщала, что «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду € 45 млн в год. По условиям действующего контракта игрока с «Реалом», рассчитанного до лета 2021 года, он зарабатывает € 21 млн в год.