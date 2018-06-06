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КГБ прокомментировал задержание нескольких чиновников высокого уровня
Комитет государственной безопасности
Валерий Вакульчик подчеркнул, что новые факты коррупции – это не одно уголовное дело и не один эпизод. А всего речь идёт не менее чем о 140 тысячах долларов, полученных незаконным путём. Председатель КГБ также прокомментировал, почему сбор доказательств против бывшего помощника Президента, обвинённого в получении 200 тысяч долларов, шёл более полутора лет.
Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси: «Открыто там такого не происходит. Это всё имеет латентный характер. К сожалению, по ряду вопросов разработки идут длительное время. В данном случае мы занимались этой работой долго. Закрепляли. Работа идёт, чтобы вскрыть всю систему. Отработали и искоренили. Поэтому не могу сказать сейчас. Пока ещё рано. Знаю, что раньше времени нельзя говорить, надо закрепить доказательства».
Имена задержанных по новым коррупционным делам, их должности, а также то, в чём их обвиняют в КГБ сообщат в течение двух недель.
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Валерий Вакульчик подчеркнул, что новые факты коррупции – это не одно уголовное дело и не один эпизод.
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