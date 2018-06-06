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Власти Афганистана объявили про временное перемирие с талибами
Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с движением «Талибан» до 20 июня. Это связано с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.
Ашраф Гани принял такое решение после собрания богословов в Кабуле. Предложение о заключении временного перемирия поступило именно от религиозных деятелей. Президент прислушался к их мнению.
Отметим, что перемирие затронет исключительно «Талибан» и не коснётся других группировок. Например, боевиков «Исламского государства», которые в начале недели устроили теракт на уже упомянутом собрании богословов. Он стоил жизни 14-ти людям.
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с движением «Талибан» до 20 июня. Это связано с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.
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