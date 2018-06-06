​Александр Лукашенко не против приватизации, если она не будет обвальной

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию.

Объём финансовых ресурсов, предоставленных этой влиятельной международной структурой для проектов в Беларуси, уже достиг почти двух миллиардов долларов. Это выгодные кредитные ресурсы для малого и среднего бизнеса, крупные инфраструктурные проекты и безвозмездные гранты в экологической сфере. Теперь Европейский банк реконструкции и развития готов финансировать и государственные предприятия, а также участвовать в приватизации белорусских банков. Уже до конца года инвесторы войдут в акционерный капитал «Белинвестбанка».

Среди ближайших масштабных проектов – завершение реконструкции МКАД-2, масштабная тепловая модернизация минских зданий, водоочистка в столице и других белорусских городах.