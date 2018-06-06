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​Александр Лукашенко не против приватизации, если она не будет обвальной

07.06.2018 13:28 — Разное | ОНТ  
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Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию.

Объём финансовых ресурсов, предоставленных этой влиятельной международной структурой для проектов в Беларуси, уже достиг почти двух миллиардов долларов. Это выгодные кредитные ресурсы для малого и среднего бизнеса, крупные инфраструктурные проекты и безвозмездные гранты в экологической сфере. Теперь Европейский банк реконструкции и развития готов финансировать и государственные предприятия, а также участвовать в приватизации белорусских банков. Уже до конца года инвесторы войдут в акционерный капитал «Белинвестбанка».

Среди ближайших масштабных проектов – завершение реконструкции МКАД-2, масштабная тепловая модернизация минских зданий, водоочистка в столице и других белорусских городах. 

 
 
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Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом...
 
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