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"Ну и цены!": Путину показали мем про бензин с его участием

07.06.2018 13:20 — Разное | Tut.by  
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Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии показали мем о ценах на бензин с его участием.


На изображении, которое взято из одной из поездок Путина по России, он заправляет желтую Lada Kalina и как бы говорит: «Ну и цены!» Президент шутку оценил и отметил, что «Kalina уже снимается [с производства], появляются другие модели. Но эта была хорошая машина».

Как ранее сообщал AUTO.TUT.BY, только за последнюю неделю мая топливо в России подорожало почти на один российский рубль (около 3 копеек в пересчете).

К примеру, цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88−90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 рубля за литр (1,36 рубля), а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (1,47 рубля). Если сравнивать с Беларусью, то на 7 июня у нас АИ-92 и АИ-95 стоят 1,29 и 1,37 рубля соответственно.

С учетом того, что новый механизм изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси предусматривает постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке, подорожание топлива в Беларуси не за горами.

 
 
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На изображении, которое взято из одной из поездок Путина по России, он заправляет желтую Lada Kalina и как бы говорит: "Ну и цены!!".
 
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