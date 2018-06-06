Топ-5 смартфонов до 450 рублей, которые сейчас можно купить в Беларуси

В последнее время вышло множество новых смартфонов, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества. Мы составили подборку из пяти аппаратов со стоимостью не более 400−450 рублей, которые прямо сейчас можно приобрести в Беларуси.

Huawei P Smart

Смартфон выполнен в корпусе из металла и предлагает 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей).





Процессором выступает фирменный чип Kirin 659, дополняющийся 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Этого хватает, чтобы комфортно работать со смартфоном — смотреть YouTube, общаться в мессенджерах или даже играть в требовательные игры (40−60 fps в WOT Blitz на минимальных настройках графики, 66 тысяч баллов в AnTuTu). От одного заряда батареи на 3000 мАч смартфон держится около одного дня.

Основная камера двойная, на 13 и 2 Мп. Она позволяет делать снимки с размытием фона. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Meizu M6s

Meizu M6s — полноэкранный ответ недорогим аппаратам компании Xiaomi. Аппарат выполнен из металла и напоминает флагманский Meizu Pro 6. К особенностям M6s относится сканер отпечатков пальцев, который встроен в правую грань устройства.





Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма (1440 на 720 пикселей), процессором выступает Exynos 7872, в наличии 3 ГБ оперативной памяти. По мощности аппарат немного превосходит Huawei P Smart — в AnTuTu гаджет от Meizu набирает 91 тысячу очков, но в повседневных задачах особой разницы между двумя устройствами не ощущается.

От одного заряда аккумулятора на 3000 мАч смартфон работает не более суток. Основная камера Meizu M6s одинарная, на 16 Мп. Фронтальная селфи-камера — 8-мегапиксельная.

Xiaomi Redmi S2

Новинка от компании Xioami, в которой производитель сосредоточился на качестве снимков как с основной, так и с фронтальной камер. У гаджета большой 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440 на 720 пикселей, процессор Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти.





Такая связка позволяет аппарату в AnTuTu выдавать примерно 80 тысяч очков — вполне достаточно для серфинга в Сети, мессенджеров и даже игр на начальных настройках графики. Емкость аккумулятора составляет 3080 мАч. По нашим наблюдениям, Redmi S2 от одного заряда выдерживает примерно полтора дня.

Основная камера смартфона сдвоенная, на 12 и 5 Мп. Второй модуль используется для создания фото с эффектом боке. Днем фотографии получаются хорошего качества, с достаточным уровнем детализации мелких объектов. Важно, что это можно сказать и про ночные фотографии — шумов на небе практически незаметно.

Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. На нее тоже можно делать фотографии с размытием фона.

Samsung Galaxy J7 (2017)

Устройство вышло еще в прошлом году, но до сих пор выглядит привлекательной покупкой. Гаджет изготавливается из металла, диагональ экрана составляет 5,5 дюйма. Соотношение сторон «классическое», 16:9. Разрешение — 1920 на 1080 точек, матрица — AMOLED.





К преимуществам аппарата относится защита от брызг по стандарту IP54, а также выдающаяся автономность. От аккумулятора на 3600 мАч смартфон может проработать около 2−2,5 дня, и это отличный результат. К другим техническим характеристикам относится процессор Exynos 7870 и 3 ГБ оперативной памяти.

Основная камера одинарная, на 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры также составляет 13 Мп.

Xiaomi Redmi Note 5

Еще одна новинка китайского производителя, которая может похвастаться самой мощной среди всех бюджетных аппаратов «начинкой». В AnTuTu результат гаджета превышает 116 тысяч баллов — этого с запасом хватит для любых задач, включая «тяжелые» 3D-игры. Этого удалось достичь благодаря новому процессору Snapdragon 636, который дополняется 3 или 4 ГБ оперативной памяти.





Еще одна особенность Redmi Note 5 — аккумулятор на 4000 мАч. Полного заряда батареи достаточно для двух дней автономного использования. К другим характеристикам относится экран на 5,99 дюйма (2160 на 1080 точек) и сдвоенная основная камера разрешением 12 и 5 Мп.

По качеству снимков она лишь незначительно уступает более дорогому Huawei P20 Lite (официальная цена — 699 рублей). Фронтальная камера Redmi Note 5 — 13-мегапиксельная.

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