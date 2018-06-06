﻿ Топ-5 смартфонов до 450 рублей, которые сейчас можно купить в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-5 смартфонов до 450 рублей, которые сейчас можно купить в Беларуси

07.06.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В последнее время вышло множество новых смартфонов, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества. Мы составили подборку из пяти аппаратов со стоимостью не более 400−450 рублей, которые прямо сейчас можно приобрести в Беларуси.

Huawei P Smart

Смартфон выполнен в корпусе из металла и предлагает 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей).


Процессором выступает фирменный чип Kirin 659, дополняющийся 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Этого хватает, чтобы комфортно работать со смартфоном — смотреть YouTube, общаться в мессенджерах или даже играть в требовательные игры (40−60 fps в WOT Blitz на минимальных настройках графики, 66 тысяч баллов в AnTuTu). От одного заряда батареи на 3000 мАч смартфон держится около одного дня.

Основная камера двойная, на 13 и 2 Мп. Она позволяет делать снимки с размытием фона. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Читайте полный обзор Huawei P Smart

Meizu M6s

Meizu M6s — полноэкранный ответ недорогим аппаратам компании Xiaomi. Аппарат выполнен из металла и напоминает флагманский Meizu Pro 6. К особенностям M6s относится сканер отпечатков пальцев, который встроен в правую грань устройства.


Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма (1440 на 720 пикселей), процессором выступает Exynos 7872, в наличии 3 ГБ оперативной памяти. По мощности аппарат немного превосходит Huawei P Smart — в AnTuTu гаджет от Meizu набирает 91 тысячу очков, но в повседневных задачах особой разницы между двумя устройствами не ощущается.

От одного заряда аккумулятора на 3000 мАч смартфон работает не более суток. Основная камера Meizu M6s одинарная, на 16 Мп. Фронтальная селфи-камера — 8-мегапиксельная.

Читайте полный обзор Meizu M6s

Xiaomi Redmi S2

Новинка от компании Xioami, в которой производитель сосредоточился на качестве снимков как с основной, так и с фронтальной камер. У гаджета большой 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440 на 720 пикселей, процессор Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти.


Такая связка позволяет аппарату в AnTuTu выдавать примерно 80 тысяч очков — вполне достаточно для серфинга в Сети, мессенджеров и даже игр на начальных настройках графики. Емкость аккумулятора составляет 3080 мАч. По нашим наблюдениям, Redmi S2 от одного заряда выдерживает примерно полтора дня.

Основная камера смартфона сдвоенная, на 12 и 5 Мп. Второй модуль используется для создания фото с эффектом боке. Днем фотографии получаются хорошего качества, с достаточным уровнем детализации мелких объектов. Важно, что это можно сказать и про ночные фотографии — шумов на небе практически незаметно.

Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. На нее тоже можно делать фотографии с размытием фона.

Читайте полный обзор Xiaomi Redmi S2

Samsung Galaxy J7 (2017)

Устройство вышло еще в прошлом году, но до сих пор выглядит привлекательной покупкой. Гаджет изготавливается из металла, диагональ экрана составляет 5,5 дюйма. Соотношение сторон «классическое», 16:9. Разрешение — 1920 на 1080 точек, матрица — AMOLED.


К преимуществам аппарата относится защита от брызг по стандарту IP54, а также выдающаяся автономность. От аккумулятора на 3600 мАч смартфон может проработать около 2−2,5 дня, и это отличный результат. К другим техническим характеристикам относится процессор Exynos 7870 и 3 ГБ оперативной памяти.

Основная камера одинарная, на 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры также составляет 13 Мп.

Читайте полный обзор Samsung Galaxy J7 (2017)

Xiaomi Redmi Note 5

Еще одна новинка китайского производителя, которая может похвастаться самой мощной среди всех бюджетных аппаратов «начинкой». В AnTuTu результат гаджета превышает 116 тысяч баллов — этого с запасом хватит для любых задач, включая «тяжелые» 3D-игры. Этого удалось достичь благодаря новому процессору Snapdragon 636, который дополняется 3 или 4 ГБ оперативной памяти.


Еще одна особенность Redmi Note 5 — аккумулятор на 4000 мАч. Полного заряда батареи достаточно для двух дней автономного использования. К другим характеристикам относится экран на 5,99 дюйма (2160 на 1080 точек) и сдвоенная основная камера разрешением 12 и 5 Мп.

По качеству снимков она лишь незначительно уступает более дорогому Huawei P20 Lite (официальная цена — 699 рублей). Фронтальная камера Redmi Note 5 — 13-мегапиксельная.

Читайте полный обзор Xiaomi Redmi Note 5

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время вышло множество новых смартфонов, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перспективы развития ШОС, СНГ и ОДКБ обсудят руководители этих структур на саммите в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика