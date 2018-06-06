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Не менее 20 детей подверглись сексуальному насилию в минском интернате №7

07.06.2018 13:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Не менее 20 детей подверглись сексуальному насилию в минском интернате №7
Фото из открытых источников

О преступлении стало известно еще в конце февраля 2018 года. Тогда прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников столичной вспомогательной школы-интерната №7.

Не менее 20 детей подверглись сексуальному насилию в минском интернате №7 Дети под угрозой. Количество случаев педофилии в Беларуси выросло в 15 раз

Представители МВД предварительно сообщили, что из 108 воспитанников не менее трети подверглись сексуальному или физическому насилию. Как сообщил 7 июня глава Следственного комитета Республики Беларусь Иван НОСКЕВИЧ, официально потерпевшими по делу признаны 20 детей. Представитель СК подчеркнул, что это те несовершеннолетние, в отношении которых насилие доказано.

Иван Носкевич также добавил, что обвиняемыми по делу проходят три сотрудика интерната. Среди них столяр – бывший выпускник данного учреждения, а также два человека из управленческого аппарата. Они находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

 
 
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В совершении преступления обвиняются трое сотрудников учреждения.
 
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