Не менее 20 детей подверглись сексуальному насилию в минском интернате №7

О преступлении стало известно еще в конце февраля 2018 года. Тогда прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников столичной вспомогательной школы-интерната №7.

Представители МВД предварительно сообщили, что из 108 воспитанников не менее трети подверглись сексуальному или физическому насилию. Как сообщил 7 июня глава Следственного комитета Республики Беларусь Иван НОСКЕВИЧ, официально потерпевшими по делу признаны 20 детей. Представитель СК подчеркнул, что это те несовершеннолетние, в отношении которых насилие доказано.

Иван Носкевич также добавил, что обвиняемыми по делу проходят три сотрудика интерната. Среди них столяр – бывший выпускник данного учреждения, а также два человека из управленческого аппарата. Они находятся под стражей. Расследование дела продолжается.