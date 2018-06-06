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Белорусско-литовский экономический форум открывается в Витебске
XIV Белорусско-литовский экономический форум 7-8 июня проходит в городе над Двиной.
Деловые круги двух стран обсуждают здесь вопросы расширения и повышения эффективности торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.
Среди гостей – руководство государственных органов, представители предприятий, бизнес-ассоциаций, а также органов местного самоуправления Беларуси и Литвы.
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XIV Белорусско-литовский экономический форум 7-8 июня проходит в городе над Двиной.
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