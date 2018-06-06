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​Хабенский запускает блокчейн-платформу для финансирования кино

07.06.2018 13:38 — Разное | ОНТ  
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Известный российский актёр и режиссёр Константин Хабенский запускает блокчейн-платформу Cinematix, чтобы привлечь деньги для финансирования кино, сообщают информагенства.

Вместе с Хабенским в проекте участвуют бывший председатель правления банка «Русский Стандарт», попечитель Благотворительного фонда Константина Хабенского Илья Зибарев и совладелец компании ICOBox Николай Евдокимов.

Платформа позволит привлекать средства для финансирования фильмов в России, США, некоторых азиатских странах.

Предполагается, что создатели картин будут размещать заявки на сайте, а пользователи смогут поддержать их, купив выпускаемую платформой криптовалюту. Платформа будет частично работать и как благотворительный фонд

Константин Хабенский будет отвечать за творческую составляющую проекта. Его задача – поиск новых талантливых авторов и отбор интересных идей.

Основатели Cinematix убеждены, что технология окажется очень востребованной, так как она повышает прозрачность финансовых операций.

Работу над платформой планируется завершить в сентябре.

 
 
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Известный российский актёр и режиссёр Константин Хабенский запускает блокчейн-платформу Cinematix, чтобы привлечь деньги для финансирования кино, сообщают...
 
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