NBA: Леброн не помог «Кливленду» одолеть «Голден Стэйт»

В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд » принимал «Голден Стэйт» и уступил со счетом 102:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, он набрал 43 очка и совершил 13 подборов.

«Кливленду» не помогли 33 очка, 10 подборов и 11 передач Леброна Джеймса.

«Голден стейт» ведет в серии 3:0 и до второго подряд чемпионства осталось одержать всего одну победу. Следующий матч финальной серии пройдет в Кливленде 9 июня.