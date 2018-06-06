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NBA: Леброн не помог «Кливленду» одолеть «Голден Стэйт»
В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд » принимал «Голден Стэйт» и уступил со счетом 102:110.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, он набрал 43 очка и совершил 13 подборов.
«Кливленду» не помогли 33 очка, 10 подборов и 11 передач Леброна Джеймса.
«Голден стейт» ведет в серии 3:0 и до второго подряд чемпионства осталось одержать всего одну победу. Следующий матч финальной серии пройдет в Кливленде 9 июня.
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В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд » принимал «Голден Стэйт» и уступил со счетом 102:110.
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