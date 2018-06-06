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Студия Лебедева снова сделала логотип белорусам. На этот раз - для булочной на Зыбицкой. Как вам?

07.06.2018 13:29 — Разное | Tut.by  
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Студия известного дизайнера Артемия Лебедева снова сделала логотип для белорусов. На этот раз заказчиком стала булочная на Зыбицкой, которая так и называется — «Булочная».


Фото: artlebedev.ru

На сайте студии заведение описывается так: «В центре Минска есть небольшая булочная, где продается выпечка „как в СССР и без буржуйских излишеств“, а еще кофе и чай на вынос. Владельцы уверены, что все булки и пирожные такие же вкусные, ароматные и качественные, как в советских столовых.

Что вообще есть на свете более советского, чем знакомый каждому с детства, мягкий, как бабушкина щека, обещающий тепло и заботу, вдохновляющий на подвиги, ароматный, нежный, с соблазнительным боком, бесконечно родной белый батон?».

Известно, что булочная будет работать по адресу Зыбицкая, 2.

Напомним, в прошлом году студия сделала логотип для гомельской бургерной «Джон Федор». Тогда владелец остался не очень доволен работой, которая стоила 1700 долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Известно, что булочная будет работать по адресу Зыбицкая, 2. Напомним, в прошлом году студия сделала логотип для гомельской бургерной "Джон Федор". Тогда владелец...
 
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