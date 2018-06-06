ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деньги не пахнут. Но иногда они воняют: кто открыл ресторанный комплекс в Куропатах

07.06.2018 13:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С прошлой недели в Минске пытались открыть ресторанный комплекс «Поедем поедим» рядом с урочищем Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий 1937−1940 годов.

Деньги не пахнут. Но иногда они воняют: кто открыл ресторанный комплекс в Куропатах
Леонид Зайдес
1 из 3

На днях заведение все же открыли. TUT.BY решил выяснить, кто стоит за развитием комплекса и кому он принадлежит.

Напомним, строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось. Последний раз запускать развлекательный комплекс с банями и ресторанами планировали летом 2015 года.

Также поначалу комплекс назвали «Бульбаш-холл», но из-за возмущения общественности название сменили.

Комплекс изначально принадлежал компании «БелРестИнвест». Но в январе 2018 года выяснилось, что эта компания никакого отношения к нему не имеет. Сейчас рекламирует заведение и нанимает работников ООО «Амизбел» с юридическим адресом по месту ресторанного комплекса.

Итак, что известно о компании «Амизбел»? В сети мы можем найти только вакансии о приеме на работу в ресторан. Согласно выписке из управления ЕГР Министерства юстиции, ООО «Амизбел» было учреждено компанией «Белновотекс груп» в 2017 году.

Компания «Белновотекс груп» зарегистрирована в 2005 году и развивает бренд «Наша ресторанная группа». По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании является ресторатор Леонид Зайдес. У него самая большая доля в 32%.

Также есть доля у резидента Израиля Аллы Сурис, американской компании Lenton realtу LLC и компании с Кипра «Белси Инвестментс Лимитед».

Сейчас в сеть «Нашей ресторанной группы» входят, судя по сайту, рестораны «Гранд Кушавель» около «Минск-Арены» и theView, который находится в бизнес-центре на Немиге. НРГ также занимается кейтерингом. Компания владела гастробаром Anytime, который сейчас закрыт, бывшим клубом «Тусэ» и кафе «Дача». На сайте можно найти также удаленную страницу ресторана «Поедим поедим».

Мы попытались связаться с Зайдесом, но пока комментарий ни от него, ни от руководства заведения получить не удалось. Бизнесмен и сейчас активно постит у себя на странице мероприятия заведений НРГ, а также от кафе «Лето» на Заславском водохранилище, которое открывалось как «Бульбашъ-пляж», но впоследствии компания также изменила название заведения.

6 июня, как нам сообщили сотрудники ресторанного комплекса, состоялось открытие «Поедем поедим». Время работы — с 12.00 до 24.00, в пятницу и субботу — до 2 часов ночи. 


Напомним, акции протеста в Куропатах проходят с прошлой недели, когда было анонсировано открытие заведения. Но открытие 1 июня не состоялось. Чуть больше десятка активистов устроили здесь акцию протеста и повесили на заборе лозунг «Не кабак, а музей». 3 июня в урочище провели согласованный митинг-реквием, посвященный 30-й годовщине открытия Куропат.

Накануне милиция запретила защитникам Куропат поставить у ресторана палатки. А сегодня, по информации радио Свабода, на стенах вокруг развлекательного комплекса активисты вывешивают портреты людей, предположительно расстрелянных в Куропатах.
#1#

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С прошлой недели в Минске пытались открыть ресторанный комплекс «Поедем поедим» рядом с урочищем Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий 1937−1940...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОСУЩЕСТВЛЯЯ РЫБНУЮ ЛОВЛЮ ВБЛИЗИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика