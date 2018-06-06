Деньги не пахнут. Но иногда они воняют: кто открыл ресторанный комплекс в Куропатах

TUT.BY решил выяснить, кто стоит за развитием комплекса и кому он принадлежит. На днях заведение все же открыли.решил выяснить, кто стоит за развитием комплекса и кому он принадлежит.





Напомним, строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось. Последний раз запускать развлекательный комплекс с банями и ресторанами планировали летом 2015 года.





Также поначалу комплекс назвали «Бульбаш-холл», но из-за возмущения общественности название сменили.





Комплекс изначально принадлежал компании «БелРестИнвест». Но в январе 2018 года выяснилось, что эта компания никакого отношения к нему не имеет. Сейчас рекламирует заведение и нанимает работников ООО «Амизбел» с юридическим адресом по месту ресторанного комплекса.





Итак, что известно о компании «Амизбел»? В сети мы можем найти только вакансии о приеме на работу в ресторан. Согласно выписке из управления ЕГР Министерства юстиции, ООО «Амизбел» было учреждено компанией «Белновотекс груп» в 2017 году.





Компания «Белновотекс груп» зарегистрирована в 2005 году и развивает бренд «Наша ресторанная группа». По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании является ресторатор Леонид Зайдес. У него самая большая доля в 32%.





Также есть доля у резидента Израиля Аллы Сурис, американской компании Lenton realtу LLC и компании с Кипра «Белси Инвестментс Лимитед».





страницу ресторана «Поедим поедим». Сейчас в сеть «Нашей ресторанной группы» входят, судя по сайту, рестораны «Гранд Кушавель» около «Минск-Арены» и theView, который находится в бизнес-центре на Немиге. НРГ также занимается кейтерингом. Компания владела гастробаром Anytime, который сейчас закрыт, бывшим клубом «Тусэ» и кафе «Дача». На сайте можно найти также удаленнуюресторана «Поедим поедим».





постит у себя на странице мероприятия заведений НРГ, а также от кафе «Лето» на Заславском водохранилище, которое открывалось как «Бульбашъ-пляж», но впоследствии компания также изменила название заведения. Мы попытались связаться с Зайдесом, но пока комментарий ни от него, ни от руководства заведения получить не удалось. Бизнесмен и сейчас активноу себя на странице мероприятия заведений НРГ, а также от кафе «Лето» на Заславском водохранилище, которое открывалось как «Бульбашъ-пляж», но впоследствии компания также изменила название заведения.





6 июня, как нам сообщили сотрудники ресторанного комплекса, состоялось открытие «Поедем поедим». Время работы — с 12.00 до 24.00, в пятницу и субботу — до 2 часов ночи.









Напомним, акции протеста в Куропатах проходят с прошлой недели, когда было анонсировано открытие заведения. Но открытие 1 июня не состоялось. Чуть больше десятка активистов устроили здесь акцию протеста и повесили на заборе лозунг «Не кабак, а музей». 3 июня в урочище провели согласованный митинг-реквием, посвященный 30-й годовщине открытия Куропат.





Свабода , на стенах вокруг развлекательного комплекса активисты вывешивают портреты людей, предположительно расстрелянных в Куропатах. Накануне милиция запретила защитникам Куропат поставить у ресторана палатки. А сегодня, по информации радио, на стенах вокруг развлекательного комплекса активисты вывешивают портреты людей, предположительно расстрелянных в Куропатах.

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