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Правительство РФ к осени планирует принять дополнительные меры по стабилизации цен на топливо – Путин

07.06.2018 13:22 — Разное | Интерфакс  
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Правительство планирует к осени 2018 года принять новые дополнительные меры для стабилизации цен на топливо, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Надо признать, что это (резкий рост цен на топливо-ИФ) - результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергоресурсов. Что сделано было? Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр сделало в этой сфере. Не буду вдаваться в детали, но на самом деле это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Что было дальше? Цены на нефть на мировом рынке поднялись, для того, чтобы загрузить свои НПЗ - компании наши делают это, но они считают, недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить больше дохода", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что для компенсации этих "условно выпадающих доходов" правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, а также отметить планировавшееся с 1 июля 2018 года дальнейшее повышение акцизов. "К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что правительство будет за этим строго следить. ФАС будет принимать соответствующие решения и не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы", - добавил В.Путин.

 

 
 
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Правительство планирует к осени 2018 года принять новые дополнительные меры для стабилизации цен на топливо, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой...
 
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