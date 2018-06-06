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Лукашенко велел "железной рукой" навести порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира

07.06.2018 13:21 — Разное | Интерфакс  
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Александр Лукашенко назначил Юрия Тертеля начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

"Ваша задача - прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции, а затем и ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира", - сказал А.Лукашенко.

Слова президента приводятся в сообщении его пресс-службы.

"Очень много будет кривотолков, разговоров, что Лукашенко опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. Я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, не скажешь, что Государственная инспекция - гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная", - подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что этот госорган создавался по его инициативе и на базе определенных структур за счет их численности, "чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и не плодить лишних людей в погонах". "У нас богатство одно - это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир. Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. (…) Поэтому была создана эта инспекция", - отметил А.Лукашенко.

Он полагает, что с течением времени в инспекции стали забывать о своих главных обязанностях. "В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник - браконьер, система не сможет бороться против браконьеров", - заявил А.Лукашенко.

"Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного - военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас", - сказал он.

А.Лукашенко обратил внимание, что инспекция охраны животного и растительного мира при президенте - особая структура, некоторые сотрудники которой даже вооружены. "То есть это военизированное подразделение, поэтому расхлябанности, недисциплинированности там быть не должно. Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе. Очень нужно это сделать", - подчеркнул он.

До настоящего времени Ю.Тертель являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий, или так называемого пограничного спецназа.

Как сообщалось, 2 мая указом президента за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях от занимаемых должностей были освобождены начальник Госинспекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович.

 
 
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Александр Лукашенко назначил Юрия Тертеля начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
 
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