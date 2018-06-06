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Шуневич назвал задержания на Зыбицкой "диагностикой этого региона"
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявляет, что задержания на популярной у молодежи тусовочной улице Зыбицкой стали следствием жалоб на нарушения общественного порядка.
"Особого интереса ни к улицам, ни заведениям каким-то конкретным у нас нет. Мы реагируем на оперативную обстановку. В данном случае она говорила о том, что в этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка. Пусть мелкие, но происходят", - сказал И.Шуневич журналистам в четверг в Минске.
"Мы провели, скажем так, некоторые мероприятия, по диагностике этого региона. Следствие этих действий вам известны", - добавил министр.
Глава МВД подчеркнул, что милиция действовала в пределах своих полномочий и компетенций корректно. "Любимое выражение некоторых СМИ о брутальных задержаниях в данном случае применить невозможно", - заметил он.
При этом И.Шуневич заявил, что милиция и впредь будет реагировать в случае обращений по поводу нарушений.
По сообщениям ряда СМИ со ссылкой на очевидцев, в минувшие выходные омоновцы массово и необоснованно задерживали отдыхающих в районе улицы Зыбицкой, после чего на них были составлены протоколы.
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Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявляет, что задержания на популярной у молодежи тусовочной улице Зыбицкой стали следствием жалоб на нарушения...
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