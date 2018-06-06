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Перспективы развития ШОС, СНГ и ОДКБ обсудят руководители этих структур на саммите в Китае

07.06.2018 13:13 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров отправляется в КНР для участия в заседании Совета глав Государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Циндао 10 июня, сообщает в четверг Секретариат ОДКБ.

"9 июня "на полях" саммита ШОС состоится девятая ежегодная встреча высших административных должностных лиц ОДКБ, СНГ и ШОС. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, председатель Исполкома СНГ СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов в ходе встречи обсудят взаимодействие и сотрудничество региональных международных организаций, актуальные международные вопросы, задачи и перспективы развития ШОС, СНГ и ОДКБ", - говорится в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс-АВН".

ОДКБ и ШОС сотрудничают в рамках меморандума о взаимопонимании между секретариатами ОДКБ и ШОС, подписанном в октябре 2007 года в Душанбе (Таджикистан).

 
 
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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров отправляется в КНР для участия в заседании Совета глав Государств...
 
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