Минэнерго РФ подготовило законопроект о росте экспортных пошлин на нефтепродукты

Минэнерго подготовило законопроект о росте экспортной пошлины на нефтепродукты, сообщил глава Минэнерго Александр Новак президенту России Владимиру Путину в ходе видеовключения во время на "Прямой линии" президента.

"Мы дополнительно проработали в правительстве еще ряд мер, которые могли бы направлены на стабилизацию в случае отклонений от цен. Здесь речь идет о возможности введения экспортной пошлины на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы готовы в ближайшее время внести в Государственную Думу", - сказал он.

"Это будет дополнительным стимулом, чтобы цены не росли", - подчеркнул министр.