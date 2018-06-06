Работы по подключению БелАЭС к энергосистеме завершатся в ноябре – Минэнерго

Проект по подключению Белорусской АЭС к энергосистеме будет завершен в ноябре этого года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"Работы идут по графику, в ноябре мы этот контракт должны завершить", - сказал М.Михадюк журналистам в четверг в Минске.

По его славам, речь идёт о подготовке электросетевого хозяйства для выдачи электрической мощности.

"В этом месяце мы планируем поставить распределительное устройство 330 киловольт на атомной станции под рабочее напряжение", - добавил замминистра.

Как сообщалось, с 2014 года в Беларуси ведется реализация проекта строительства системы выдачи мощности и связи с энергосистемой БелАЭС.

Схема выдачи мощности с АЭС предусматривает поэтапное строительство нескольких пусковых комплексов. При этом девять пусковых комплексов будут выполняться на действующих высоковольтных линиях, 19 пусковых комплексов будут выдавать электроэнергию в Белорусскую энергосистему с момента пуска первого энергоблока БелАЭС. Еще четыре рассчитаны для выдачи мощности второго энергоблока в Гродненскую и Минскую энергосистемы.

При создании схемы выдачи мощности БелАЭС предполагается сохранить прежнее количество межгосударственных связей 330 кВ с Литвой и обеспечить возможность ведения различных режимов работы Белорусской энергосистемы со смежными российской и литовской энергосистемами.

Стоимость проекта под ключ - $340 млн. 95% затрат покроет кредитная линия китайского Эксимбанка, остальные средства - РУП "Гродноэнерго".

М.Михадюк в четверг в парламенте представил протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве БелАЭС от 15 марта 2011 года. Протокол предусматривает изменение срока ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС с 2018 года на декабрь 2019-го. Срок ввода в эксплуатацию второго энергоблока остается неизменным – 2020 год. Парламентарии ратифицировали этот документ.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения "3+". Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго - планируется в 2020 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").