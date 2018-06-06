В пятницу в Беларуси потеплеет, осадки по-прежнему не ожидаются

В пятницу, 8 июня, в Беларуси ожидается довольно теплая и сухая погода, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).





По данным синоптиков, погодные условия на территории республики будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+11 градусов, во второй половине дня будет колебаться от +19 по северо-востоку до +27 градусов по юго-западу страны. Атмосферное давление упадет на 4-5 мм рт.ст.