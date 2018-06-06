В минском прокате стартовал фильм «Мир Юрского периода-2»

Три года назад зрители заплатили почти 1,7 миллиарда долларов (4-е место в рейтинге самых кассовых фильмов), чтобы увидеть грандиозный блокбастер о людях и динозаврах «Мир Юрского периода»

С событий первого фильма прошло несколько лет, «Мир Юрского периода», где посетители могли любоваться динозаврами в дикой природе, давно закрыт, а теперь ему угрожает полное уничтожение – на острове пробуждается мощный вулкан. Власти решают, что лучше не вмешиваться в естественное течение событий и позволить оставшимся там динозаврам погибнуть, но ставшая «зеленой» активисткой Клэр (Брайс Даллас-Ховард) ведет активную кампанию за их спасение и с готовностью хватается за предложение миллионера Бенджамина Локвуда (Джеймс Кромвелл) тайком вывезти с острова несколько его обитателей. Оуэн (Крис Пратт) также присоединяется к группе, но военные, которые должны были помочь в благом деле, оказались нечистыми на руку торговцами дикими животными, ведущими двойную игру…

Три года назад зрители заплатили почти 1,7 миллиарда долларов (4-е место в рейтинге самых кассовых фильмов), чтобы увидеть грандиозный блокбастер о людях и динозаврах «Мир Юрского периода», и студия Universal немедленно вложилась в сиквел, который поставил испанец Хуан Антонио Байона.

Интересно, что когда продюсеры искали режиссера для первого «Мира», они пытались нанять Байону, в то время известного по удачному испаноязычному хоррору «Приют» и по тоже примечательному англоязычному фильму-катастрофе «Невозможное». Однако Байона отказался от лестного предложения, так как решил, что ему назначают слишком короткие сроки. Но потом его смогли заинтересовать, и он стал заниматься «Миром Юрского периода – 2».

А началось все, напомним, в 1993 году, когда Стивен Спилберг снял фильм «Парк юрского периода» по роману Майкла Крайтона, который заработал в прокате $983 млн: огромную по тем временам сумму. Сейчас эта франшиза собрала во всем мире $3,65 млрд, но едва ли не половина этой выручки приходится на «Мир юрского периода» 2015 года. Так что у сиквела «Мира...» есть все шансы на хорошие сборы, тем более что исполнитель главной роли Крис Пратт недавно засветился во все тех же третьих «Мстителях» (у Marvel он работает Звездным Лордом).