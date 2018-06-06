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«Нежный, с соблазнительным боком белый батон». Студия Лебедева сделала странное лого для булочной на Зыбицкой
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Минская булочная пошла по пути «ДжонФёдор» (бургерная, кстати, активно использует свой лого, несмотря на первоначальное возмущение) и заказала
Описание процесса
«В центре Минска есть небольшая булочная, где продается выпечка «как в СССР и без буржуйских излишеств», а еще кофе и чай на вынос. Владельцы уверены, что все булки и пирожные такие же вкусные, ароматные и качественные, как в советских столовых. Булочная так и называется — «Булочная».
Что вообще есть на свете более советского, чем знакомый каждому с детства, мягкий, как бабушкина щека, обещающий тепло и заботу, вдохновляющий на подвиги, ароматный, нежный, с соблазнительным боком, бесконечно родной белый батон? Батон обрамляется динамично написанным названием компании.
Солнце светит, птицы поют, рожь колосится, логотип используется на вывесках, визитках и одежде сотрудников и повышает узнаваемость «Булочной» в сотни раз».
Кстати, дизайнер логотипа Альбина Гайнуллина делала и «ДжонФёдора».
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