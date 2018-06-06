​9-летний велосипедист попал в ДТП в Столбцах

6 июня в Столбцах в аварии пострадал 9-летний велосипедист, сообщает УВД Миноблисполкома.

Вечером 6 июня на улице Франциска Скорины 9-летний велосипедист не предоставил преимущества в движении автомобилю «Форд Гелакси», где за рулём находился 63-летний местный житель. В результате произошло столкновение.

Третьеклассник с ушибами и ссадинами был доставлен в больницу. Водитель был трезв, стаж его вождения – 44 года.

За невыполнение обязанностей по воспитанию ребёнка в отношении родителей составлен административный протокол.